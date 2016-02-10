Ремонт тормозных систем
Качественная тормозная система – залог безопасности водителя, его пассажиров …Подробнее
Ремонт двигателей
Однажды кто-то метко подметил: «Двигатель – это сердце автомобиля». Он несёт …Подробнее
Ремонт прицепов и полуприцепов
В нашей сертифицированной мастерской можно произвести полный ремонт прицепов …Подробнее
Замена масла
Замена масла для грузовых автомобилей Технический центр «Камион Сервис» предлагает …Подробнее
Грузовой сход-развал
На участке сход-развала можно проверить и при необходимости отрегулировать на …Подробнее
Ремонт электрооборудования
В нашей компании можно произвести ремонт электрооборудования грузовых тягачей …Подробнее
Ремонт пневмосистемы
Пневматическая система является одним из сложнейших механизмов грузовика. Необходимо …Подробнее
Ремонт топливных систем и оборудования
Компания "Камион Сервис" предлагает профессиональные услуги по диагностике и …Подробнее
Стоимость ремонта грузовых автомобилей:
Обратите внимание! Цены на ремонт могут отличаться от указанных в прайс-листе в зависимости от модели и года выпуска Вашего автомобиля. Точные цены Вы можете уточнить у мастера-приемщика.
Сервисный центр «Камион Сервис» строился в соответствии с европейскими стандартами. Мы используем современное импортное оборудование, специалисты постоянно улучшают навыки и проходят обучение. Обращаясь к нам, вы можете быть уверены, что сервис вашего транспортного средства будет произведен на самом высоком уровне.