Каталог запчастей

Для грузовых автомобилей

Запчасти для импортных европейских грузовиков в наличии и под заказ

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Мы работаем:

Пн. - Пт.: 8.00 - 20.00, Сб.: до 18.00
Понедельник
8:00-20:00
Вторник
8:00-20:00
Среда
8:00-20:00
Четверг
8:00-20:00
Пятница
8:00-20:00
Суббота
8:00-18:00
Воскресенье
Выходной

Наш адрес

г.Ижевск, ул. Автозаводская, 5/б
Удмуртская Республика г.Ижевск, ул. Автозаводская, 5/б

   +7(3412) 916-950

  info@furacenter.ru

Ремонт тормозных систем
от 1500 руб.

Ремонт тормозных систем

Качественная тормозная система – залог безопасности водителя, его пассажиров …

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Ремонт двигателей
от 1500 руб.

Ремонт двигателей

Однажды кто-то метко подметил: «Двигатель – это сердце автомобиля». Он несёт …

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Ремонт прицепов и полуприцепов
от 800 руб.

Ремонт прицепов и полуприцепов

В нашей сертифицированной мастерской можно произвести полный ремонт прицепов …

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Замена масла
от 1000 руб.

Замена масла

Замена масла для грузовых автомобилей Технический центр «Камион Сервис» предлагает …

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Грузовой сход-развал
от 1500 руб.

Грузовой сход-развал

На участке сход-развала можно проверить и при необходимости отрегулировать на …

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Ремонт электрооборудования
от 700 руб.

Ремонт электрооборудования

В нашей компании можно произвести ремонт электрооборудования грузовых тягачей …

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Ремонт пневмосистемы
от 1000 руб.

Ремонт пневмосистемы

Пневматическая система является одним из сложнейших механизмов грузовика. Необходимо …

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Ремонт топливных систем и оборудования
от 150 руб.

Ремонт топливных систем и оборудования

Компания "Камион Сервис" предлагает профессиональные услуги по диагностике и …

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Стоимость ремонта грузовых автомобилей:

Обратите внимание! Цены на ремонт могут отличаться от указанных в прайс-листе в зависимости от модели и года выпуска Вашего автомобиля. Точные цены Вы можете уточнить у мастера-приемщика.

ВСЕ УСЛУГИ

Сервисный центр «Камион Сервис» строился в соответствии с европейскими стандартами. Мы используем современное импортное оборудование, специалисты постоянно улучшают навыки и проходят обучение. Обращаясь к нам, вы можете быть уверены, что сервис вашего транспортного средства будет произведен на самом высоком уровне.

Замена масла от 1000 руб.
Ремонт прицепов и полуприцепов от 800 руб.
Ремонт кпп, трансмиссии от 1500 руб.
Ремонт пневмосистемы от 1000 руб.
Ремонт тормозных систем от 1500 руб.
Ремонт электрооборудования от 700 руб.
Ремонт двигателей от 1500 руб.
Грузовой сход-развал от 2000 руб.
Ремонт топливных систем от 150 руб.
Ремонт, калибровка тахографов от 700 руб.
Wabco

Wabco

Официальный сервис-партнер

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Eberspacher

Eberspacher

Официальный сервис-партнер

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Webasto

Webasto

Официальный сервис-партнер

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Knorr Bremse

Knorr Bremse

Официальный сервис-партнер

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Техника с которой мы работаем:

  • DAF
  • SCANIA
  • Mercedes-Benz
  • MAN
  • VOLVO
  • RENAULT
  • IVECO
  • SCHMITZ
  • KOGEL
  • KRONE
  • WIELTON
  • ISUZU
  • МАЗ
  • FOTON
  • КАМАЗ
  • BAW
  • NAVECO
  • FORD
  • HINO
  • HYUNDAI
  • HOWO
  • FAW
  • KIA
  • DAEWOO
  • FIAT
  • CITROEN
  • DAF
  • FUSO
  • MAN
  • MERCEDES-BENZ
  • GRUNWALD
  • VOLVO
  • KASSBOHRER
  • SCANIA
  • IVECO
  • ТОНАР
  • RENAULT
  • SHMITZ
  • NEFAZ
  • KRONE
  • KOGEL
  • Krone
  • SHMITZ
  • KOGEL