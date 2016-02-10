Сервисный центр «Камион Сервис» строился в соответствии с европейскими стандартами. Мы используем современное импортное оборудование, специалисты постоянно улучшают навыки и проходят обучение. Обращаясь к нам, вы можете быть уверены, что сервис вашего транспортного средства будет произведен на самом высоком уровне.